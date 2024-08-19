Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024: 10 эзотерических афирмаций

Важно использовать это время для личного роста, очищения от старых ограничений и реализации своих глубочайших желаний.
Совпадение Осетровой полнолуния, голубой Луны и Суперлуния 19 августа 2024 года создает мощный астрологический феномен, который может значительно усилить энергию и влияние этих событий. Этот уникальный период дает особую возможность для глубинной трансформации и самопознания. Синергия этих явлений может способствовать значительным изменениям в жизни, открывая новые горизонты и возможности.
Вот 10 эзотерических аффирмаций, которые можно использовать во время Осетрового полнолуния, голубого Суперлуние в 2024 году:
- "Я принимаю редкие возможности и открываюсь для новых путей к успеху."
- "Моя энергия гармонично взаимодействует с космическими силами, ведя к положительным изменениям."
- "Я верю в свое будущее и открываюсь для благословения и материального достатка."
- "Мой ум и тело в гармонии с энергией Осетровой полны, укрепляя мое здоровье и благополучие."
- "Под влиянием голубой Луны я отпускаю старые ограничения и принимаю новые возможности."
- "Я получаю вдохновение и силу от Суперлуния, чтобы реализовать свои мечты и цели."
- "Моя интуиция усиливается во время этих астрологических событий, ведя меня к правильным решениям."
- "Я наполняю свою жизнь энергией позитива и радости, принимая благословение Вселенной."
- "Этот период помогает мне обрести внутренний баланс и покой, способствуя личностному росту."
- "Я способен добиваться больших высот и реализовывать свои амбиции благодаря мощной энергии этого времени."
Эти аффирмации могут помочь вам сосредоточиться на ваших целях и использовать энергию астрологических событий для личного развития.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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