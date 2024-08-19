Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 – что стоит сделать в этот уникальный день

В этот период важно прислушиваться к своим ощущениям и интуиции, поскольку энергия Суперлуны усиливает эмоциональный фон и может оказывать влияние на внутреннее состояние.

19 августа 2024 года ожидается значимое астрологическое событие – Осетрова полнолуние, которое также будет голубой Луной и Суперлунием одновременно. Это очень редкое явление, когда полная Луна ближе к Земле, поэтому кажется больше и ярче.

Что можно делать в этот день:

Практиковать медитацию и визуализацию: Полнолуние и Суперлуние – это прекрасное время для медитаций. Лунная энергия помогает усилить концентрацию и глубину практики. Визуализация желаний или медитация на освобождение от негатива будет особенно эффективна. Работа с намерениями: Голубой месяц, то есть, второе полнолуние в календарном месяце, символизирует редкие возможности. Это благоприятное время для постановки и просмотра целей, записи желаний и планирования будущего. Завершение старых дел: Полная Луна – период завершения. Это хорошее время, чтобы закрыть незаконченные дела, отпустить прошлое и подготовиться к новым начинаниям. Энергетическая очистка: Используйте это время для энергетической очистки пространства. Очистка дома, рабочего места, а также кристаллов под светом Суперлуния может помочь в избавлении от застойной энергии. Практика благодарности: Признательность помогает настроиться на положительную волну. Произведите время, выражая благодарность за то, что имеете, и за достигнутые успехи. Ритуалы усиления интуиции: Луна влияет на интуицию, и это время подходит для работы с картами Таро, руническими символами или другими инструментами, помогающими развивать интуицию. Наблюдение за Луной: Наслаждайтесь красотой неба, наблюдая за Суперлунием. Это также отличный момент для фотографирования.

Этот день наполнен мощной энергией, которую можно использовать для саморазвития, духовного очищения и усиления внутренней гармонии.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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