Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 – что стоит сделать в этот уникальный день

В этот период важно прислушиваться к своим ощущениям и интуиции, поскольку энергия Суперлуны усиливает эмоциональный фон и может оказывать влияние на внутреннее состояние.
19 августа 2024 года ожидается значимое астрологическое событие – Осетрова полнолуние, которое также будет голубой Луной и Суперлунием одновременно. Это очень редкое явление, когда полная Луна ближе к Земле, поэтому кажется больше и ярче.
Что можно делать в этот день:
-
Практиковать медитацию и визуализацию:
- Полнолуние и Суперлуние – это прекрасное время для медитаций. Лунная энергия помогает усилить концентрацию и глубину практики. Визуализация желаний или медитация на освобождение от негатива будет особенно эффективна.
-
Работа с намерениями:
- Голубой месяц, то есть, второе полнолуние в календарном месяце, символизирует редкие возможности. Это благоприятное время для постановки и просмотра целей, записи желаний и планирования будущего.
-
Завершение старых дел:
- Полная Луна – период завершения. Это хорошее время, чтобы закрыть незаконченные дела, отпустить прошлое и подготовиться к новым начинаниям.
-
Энергетическая очистка:
- Используйте это время для энергетической очистки пространства. Очистка дома, рабочего места, а также кристаллов под светом Суперлуния может помочь в избавлении от застойной энергии.
-
Практика благодарности:
- Признательность помогает настроиться на положительную волну. Произведите время, выражая благодарность за то, что имеете, и за достигнутые успехи.
-
Ритуалы усиления интуиции:
- Луна влияет на интуицию, и это время подходит для работы с картами Таро, руническими символами или другими инструментами, помогающими развивать интуицию.
-
Наблюдение за Луной:
- Наслаждайтесь красотой неба, наблюдая за Суперлунием. Это также отличный момент для фотографирования.
Этот день наполнен мощной энергией, которую можно использовать для саморазвития, духовного очищения и усиления внутренней гармонии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Последнее суперлуние этого года: увидят ли уникальное явление украинцы
- Суперлуние в августе: увидят ли уникальное явление украинцы
- Суперлуние: Сетью распространяются невероятные фото редкого явления в разных странах.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.