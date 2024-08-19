Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024: что категорически запрещено делать в этот необычный день

В этот период особенно важно соблюдать осторожность и избегать необдуманных шагов, поскольку влияние Суперлуния может привести к непредсказуемым последствиям.
В день Осетрового полнолуния, совпадающего с голубой луной и Суперлунием 19 августа 2024 года, следует избегать следующих действий:
-
Принятие важных решений: под влиянием сильной лунной энергии эмоции могут быть обостренными, что может привести к необдуманным решениям. Это не лучшее время для начала новых проектов или заключения важных соглашений.
-
Конфликты и споры: эмоциональное напряжение этого дня может повлечь за собой усиление конфликтов. Важно избегать конфронтаций и не поддаваться негативным эмоциям, чтобы не усиливать напряжение в отношениях.
-
Рискованные финансовые операции: избегайте вложения денег в сомнительные проекты или спекулятивные инвестиции. Лунное влияние может повлечь поспешные решения, что впоследствии приведет к потерям.
-
Начало новых отношений: это не самое лучшее время для начала романтических или деловых отношений. Энергия дня может создать иллюзию или преувеличение чувств, что приведет к недоразумениям в будущем.
-
Изменения во внешности: отложите эксперименты с радикальным изменением прически, цвета волос или другими процедурами, связанными с внешностью. Результаты могут получиться не такими, как ожидалось.
-
Переезды или большие перемещения: по возможности перенесите переезд или путешествие на другой день. Лунное воздействие может создать трудности в пути или непредвиденные обстоятельства при перемещении.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Последние суперлуние этого года: увидят ли уникальное явление украинцы
- Суперлуние в августе: увидят ли уникальное явление украинцы
- Суперлуние: Сетью распространяются невероятные фото редкого явления в разных странах.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.