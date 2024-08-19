Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Этот день имеет особое значение для практик, связанных с завершением, освобождением от старика и постановкой новых намерений.

Совпадение Осетрового полнолуния, Голубой Луны и Суперлуния19 августа 2024 года является уникальным и редким астрономическим явлением, которое сочетает в себе несколько мощных энергетических воздействий. Такое совпадение символизирует усиление месячной энергии, влияющей на эмоциональное состояние, интуицию и способность к глубоким осознаниям.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 августа 2024 г. рассказывает, что Стрельцов ожидают приятные сюрпризы, а Козорогам стоит быть активнее.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 августа 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Соберите всю силу вместе и действуйте. В отношениях проявите характер. В рабочих моментах старайтесь большего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Возможны разочарования. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь недругов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Изменения продолжаются. В любви земля может выскользнуть у вас из-под ног. А на работе смены будут системными.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Найдите точку опоры. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого человека. А в движении по карьерной лестнице ищите финансово приемлемый вариант.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз жезлов"

Продемонстрируйте вашу внутреннюю энергию. В отношениях пора попробовать что-то новое. А на работе проявите лидерские черты.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз кубков"

Отдайтесь чувствам. Окунитесь с головой в отношения. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к голосу сердца.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка мечей"

Необходимо взять перерыв. В отношениях немного отдохните друг от друга. А на работе возьмите отгул или отправляйтесь в отпуск.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Карта свидетельствует о росте и развитии. Любовь принесет плоды. А движение по карьерной лестнице возможно, если будет вдохновение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за свои действия. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе – требуйте дополнительного заработка.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Мчитесь на всех парах. В отношениях не раните своими словами вторую половинку. А на работе действуйте активнее.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Маг"

Проявите скрытую у вас силу. Укажите, на что вы способны в отношениях. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Вознаграждайте себя за труд. В отношениях сходите на свидание. А на работе выберите на пикник.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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