Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа: предрассудки и приметы

Осетровое полнолуние, голубая Луна и Суперлуние – это отличные возможности для проведения медитаций и ритуалов, направленных на рост и трансформацию.
19 августа 2024 года такое астрологическое событие как Осетрова полнолуние, голубая Луна и Суперлуние, могут привлекать внимание благодаря своим уникальным характеристикам. Вот что следует знать о предрассудках и приметах, связанных с этими явлениями:
Осетровое полнолуние
Осетровое полнолуние в августе получило свое название от традиционных наблюдений за осетровыми рыбами, которые активно ловились в реках во время этого полнолуния.
Предрассудки и приметы:
- Богатство: верят, что Осетрова полнолуние приносит удачу в финансовых делах и возможность добиться материального достатка.
- Здоровье: существует примета, что во время Осетрового полнолуния нужно заботиться о своем здоровье, поскольку этот период может быть склонен к обострению хронических болезней.
- Изменения: Считается, что этот период является хорошим временем для начала новых проектов или изменений в жизни.
Голубая Луна
Голубая Луна – это вторая полная Луна в календарном месяце или третья из четырех полных месяцев в сезоне.
Предрассудки и приметы:
- Редкие возможности: голубая Луна символизирует редкие возможности и шансы. Это период, когда можно реализовать давно забытые мечты или осуществить важные решения.
- Удивительные события: существует убеждение, что во время Голубой Луны могут происходить необычные или магические события.
- Победы: часто его ассоциируют с большими достижениями или победами по важным делам.
Суперлуние
Суперлуние происходит, когда Луна находится ближе всего к Земле в своей орбите, и поэтому выглядит значительно больше и ярче.
Предрассудки и приметы:
- Эмоциональная интенсивность: во время Суперлуния люди могут испытывать большее эмоциональное напряжение и чувствительность. Это может быть подчас интенсивных переживаний и всплесков эмоций.
- Изменения в жизни: Считается, что Суперлуние может способствовать значительным изменениям в жизни и новым начинаниям.
- Воздействие на природу: есть убеждение, что Суперлуние может повлиять на природные явления, такие как приливы и отливы, а также на энергетику окружающей среды.
Эти события могут иметь разное влияние на людей в зависимости от их личного астрологического профиля.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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