Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние: три энергетических медитации 19 августа

Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 года создают мощный энергетический фон, усиливающий исцеление, интуицию и реализацию целей.
19 августа 2024 года состоится Осетровое полнолуние, которое будет также голубым Суперлунем.
Это особое астрологическое явление объединяет энергии полнолуния, голубой Луны и Суперлуны, создавая мощное влияние на наши эмоции и психическое состояние.
Вот три энергетических медитации, которые могут помочь вам максимизировать эти энергии:
1. Медитация на исцеление и очищение
Эта медитация поможет отпустить старые эмоциональные и энергетические блоки.
- Визуализация: представьте, как свет Луны наполняет вас, очищая ваши эмоции и мысли. Почувствуйте, как свет смывает стресс и отрицательные энергии.
- Аффирмации: "Я открыт для исцеления и трансформации. Я освобождаюсь от всего, что меня сдерживает."
2. Медитация на интуицию и просветление
Осетрова полнолуние способствует развитию интуиции и духовного роста.
- Визуализация: представьте, как свет Луны проникает в ваш третий глаз и расширяет вашу интуицию. Почувствуйте, как этот свет приносит новые прозорливые инсайты.
- Аффирмации: "Я доверяю своей интуиции и открыт для новых знаний. Моя мудрость растет с каждым днем."
3. Медитация на реализацию целей и мечтаний
Голубая Луна символизирует возможность больших изменений и достижений.
- Визуализация: представьте, как ваши мечты и цели претворяются в реальность. Почувствуйте энергию поддержки от Луны, что помогает вам достичь ваших желаний.
- Аффирмации: "Я способен реализовать свои мечты. Луна придает мне силу и вдохновение для достижения моих целей."
Эти медитации могут помочь вам настроиться на положительные энергии этого особенного астрологического периода.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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