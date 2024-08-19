Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние: три энергетических медитации 19 августа

Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 года создают мощный энергетический фон, усиливающий исцеление, интуицию и реализацию целей.

19 августа 2024 года состоится Осетровое полнолуние, которое будет также голубым Суперлунем.

Это особое астрологическое явление объединяет энергии полнолуния, голубой Луны и Суперлуны, создавая мощное влияние на наши эмоции и психическое состояние.

Вот три энергетических медитации, которые могут помочь вам максимизировать эти энергии:

1. Медитация на исцеление и очищение

Эта медитация поможет отпустить старые эмоциональные и энергетические блоки.

Визуализация: представьте, как свет Луны наполняет вас, очищая ваши эмоции и мысли. Почувствуйте, как свет смывает стресс и отрицательные энергии.

представьте, как свет Луны наполняет вас, очищая ваши эмоции и мысли. Почувствуйте, как свет смывает стресс и отрицательные энергии. Аффирмации: "Я открыт для исцеления и трансформации. Я освобождаюсь от всего, что меня сдерживает."

2. Медитация на интуицию и просветление

Осетрова полнолуние способствует развитию интуиции и духовного роста.

Визуализация: представьте, как свет Луны проникает в ваш третий глаз и расширяет вашу интуицию. Почувствуйте, как этот свет приносит новые прозорливые инсайты.

представьте, как свет Луны проникает в ваш третий глаз и расширяет вашу интуицию. Почувствуйте, как этот свет приносит новые прозорливые инсайты. Аффирмации: "Я доверяю своей интуиции и открыт для новых знаний. Моя мудрость растет с каждым днем."

3. Медитация на реализацию целей и мечтаний

Голубая Луна символизирует возможность больших изменений и достижений.

Визуализация: представьте, как ваши мечты и цели претворяются в реальность. Почувствуйте энергию поддержки от Луны, что помогает вам достичь ваших желаний.

представьте, как ваши мечты и цели претворяются в реальность. Почувствуйте энергию поддержки от Луны, что помогает вам достичь ваших желаний. Аффирмации: "Я способен реализовать свои мечты. Луна придает мне силу и вдохновение для достижения моих целей."

Эти медитации могут помочь вам настроиться на положительные энергии этого особенного астрологического периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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