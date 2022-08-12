Осетровое суперлуние 12 августа: гороскоп для всех знаков зодиака

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем обычно.

Подобные эффекты могут быть также оптическими явлениями.

Расстояние между Землей и Луной изменяется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров через эллиптическую орбиту, по которой спутник вращается вокруг Земли.

При прохождении полной Луной перигея (суперлуние – ред.) спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре. Поскольку освещенность поверхности Луны остается непеременной, а она становится ближе она и выглядит на 30% ярче

Почему августовское полнолуние называют осетровой луной?

Названия полнолуний - из разных мест, включая индейские, американские и европейские источники и старинные альманахи. Традиционно каждое название полнолуния применялось ко всему лунному месяцу, в котором оно произошло, а не только к самому полнолунию. Поскольку в некоторых американских штатах в августе начиналась первоклассная поклевка на осетра, полнолуние получило название — осетровая луна. Также считалось, что эту рыбу хорошо ловить при свете полнолуния.

В разных странах августовское полнолуние называют месяцем полета птиц вишневой, кукурузной, рисовой, фруктовой луной, месяцем женщин, месяцем горных теней, месяцем споров, жарким месяцем, а в Южном полушарии это грозовое, снежное, волчье и голодное полнолуния.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период осетрового суперлуния 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

В покое кроется деятельность. В деятельности кроется покой. А здесь кроется мудрость.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Упорядочив внутренний мир, следует и внешний придет в порядок. Внешне действовать тоже придется.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Лучшее желание — это желание видеть вещи такими, какие они есть. И самому быть таким, как есть.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Говорить следует только о том, что меняет тишину к лучшему. Послушай тишину, чтобы знать, с чем сравнивать.

Также читайте Возвращение Сатурна: как это повлияет на Украину

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Покой посреди покоя – не есть истинный покой. Находи спокойствие в движении и неизменность в переменах.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Практикуй удовлетворенность вместо поиска удовлетворяющего. За ней далеко не надо ходить, она всегда в тебе.

Также читайте Астролог рассказала, когда начнется освобождение оккупированных территорий и закончится война

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Если сердце исполнено любви, то каждое слово и действие порождают чудо.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Чтобы впустить изменения в свою жизнь, достаточно просто открыться и вооружиться терпением.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Получив все чего желал, отдаешь себе отчет, что это все — не есть все, есть несколько больше, чем желание.

Фото: ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Природа не терпит пустоты, природа и есть пустота. Ты можешь ее наполнить.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Действие в простом и чистом сознании приобретает силу направленности. Главное – правильно направить.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Сосредоточенность ведет к бессмертию. Легкомыслие – до смерти.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев