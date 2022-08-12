Осетровое суперлуние 12 августа: гороскоп для всех знаков зодиака

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем обычно.
Подобные эффекты могут быть также оптическими явлениями.
Расстояние между Землей и Луной изменяется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров через эллиптическую орбиту, по которой спутник вращается вокруг Земли.
При прохождении полной Луной перигея (суперлуние – ред.) спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре. Поскольку освещенность поверхности Луны остается непеременной, а она становится ближе она и выглядит на 30% ярче
Почему августовское полнолуние называют осетровой луной?
Названия полнолуний - из разных мест, включая индейские, американские и европейские источники и старинные альманахи. Традиционно каждое название полнолуния применялось ко всему лунному месяцу, в котором оно произошло, а не только к самому полнолунию. Поскольку в некоторых американских штатах в августе начиналась первоклассная поклевка на осетра, полнолуние получило название — осетровая луна. Также считалось, что эту рыбу хорошо ловить при свете полнолуния.
В разных странах августовское полнолуние называют месяцем полета птиц вишневой, кукурузной, рисовой, фруктовой луной, месяцем женщин, месяцем горных теней, месяцем споров, жарким месяцем, а в Южном полушарии это грозовое, снежное, волчье и голодное полнолуния.
Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период осетрового суперлуния 2022 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В покое кроется деятельность. В деятельности кроется покой. А здесь кроется мудрость.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Упорядочив внутренний мир, следует и внешний придет в порядок. Внешне действовать тоже придется.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Лучшее желание — это желание видеть вещи такими, какие они есть. И самому быть таким, как есть.
РАК (22 июня-22 июля)
Говорить следует только о том, что меняет тишину к лучшему. Послушай тишину, чтобы знать, с чем сравнивать.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Покой посреди покоя – не есть истинный покой. Находи спокойствие в движении и неизменность в переменах.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Практикуй удовлетворенность вместо поиска удовлетворяющего. За ней далеко не надо ходить, она всегда в тебе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Если сердце исполнено любви, то каждое слово и действие порождают чудо.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Чтобы впустить изменения в свою жизнь, достаточно просто открыться и вооружиться терпением.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Получив все чего желал, отдаешь себе отчет, что это все — не есть все, есть несколько больше, чем желание.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Природа не терпит пустоты, природа и есть пустота. Ты можешь ее наполнить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Действие в простом и чистом сознании приобретает силу направленности. Главное – правильно направить.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Сосредоточенность ведет к бессмертию. Легкомыслие – до смерти.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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