От каких территорий придется отказаться Украине: астролог сделал предсказание

Война в Украине / © Associated Press

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Россия летом 2025 года не планирует заканчивать войну против Украины. Вместо этого оккупанты могут готовить новое наступление.

Об этом в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен" сказал астролог Владимир Бадиян.

Астролог предсказал, что в случае мирных переговоров с РФ, Украине придется формально отказаться от оккупированных территорий.

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«Нам придется от чего-то отречься, например от территории. И если будут переговоры, то придется признать, что мы останавливаемся на каких-то границах, согласиться на линию разграничения 2024-2025 годов», — сказал он.

Владимир Бадиян считает, что Россия не планирует заканчивать войну и летом ожидается новое наступление на Украину.

«Будет сильное влияние иностранных структур. Летом могут проявиться какие-то разные силы в Украине, какое-то разделение. Возможны проблемы с финансами, задержки. Будет активизация России на поле боя», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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