Овнам не нужно цепляться за страхи, а у Близнецов все наладится: гороскоп по картам Таро на 18 мая 2023 года

Карты Таро позволяют понять больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 мая 2023 г. говорит, что Ракам стоит бояться скрытого, а Львам не тратить зря свою активную энергию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы цепляетесь за свои страхи, не стоит так поступать. В отношениях вам могут сделать больно. Что касается развития, то возможны новые вызовы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Следует прислушиваться к своей интуиции, а в отношениях – к голосу сердца. Что касается работы, то нужно доверять внутренним чувствам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Солнце"

Это отличный знак. В любви все должно сложиться лучше. В рабочих вопросах все наладится.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Месяц"

Бойтесь скрытого. В отношениях то, о чем вы догадывались, может стать очевидным. Что касается финансовых вопросов, то следует опасаться недругов.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Звезда"

Не тратьте зря свою активную энергию. В отношениях действуйте с вдохновением, с таким же энтузиазмом подходите и к работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Всё может очень сильно измениться. В любви остерегайтесь, чтобы почву не выбили у вас из-под ног. Что касается работы, то задумайтесь над ее целесообразностью, время перемен впереди.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дьявол"

Впереди время соблазнов. В отношениях поддавайтесь на уговоры второй половинки. В работе возможны новые вызовы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Отправьтесь за горизонт. В любви отважьтесь на что-то новое, а в работе позвольте себе немного помечтать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Правосудие"

Следует найти баланс. В отношениях поддерживайте вторую половинку. А в финансовых делах остерегайтесь происков недругов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. Ищите гармонию в отношениях. В рабочих вопросах решитесь на новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

Все идет гладко. В отношениях окунитесь в любовь. Что касается работы, то вы скоро получите реакцию на нее.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви действуйте мягко. В финансовых вопросах вам предстоит успех.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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