Овнам не нужно цепляться за страхи, а у Близнецов все наладится: гороскоп по картам Таро на 18 мая 2023 года

Карты Таро позволяют понять больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 мая 2023 г. говорит, что Ракам стоит бояться скрытого, а Львам не тратить зря свою активную энергию.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы цепляетесь за свои страхи, не стоит так поступать. В отношениях вам могут сделать больно. Что касается развития, то возможны новые вызовы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Верховная жрица"
Следует прислушиваться к своей интуиции, а в отношениях – к голосу сердца. Что касается работы, то нужно доверять внутренним чувствам.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Солнце"
Это отличный знак. В любви все должно сложиться лучше. В рабочих вопросах все наладится.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Месяц"
Бойтесь скрытого. В отношениях то, о чем вы догадывались, может стать очевидным. Что касается финансовых вопросов, то следует опасаться недругов.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Звезда"
Не тратьте зря свою активную энергию. В отношениях действуйте с вдохновением, с таким же энтузиазмом подходите и к работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Всё может очень сильно измениться. В любви остерегайтесь, чтобы почву не выбили у вас из-под ног. Что касается работы, то задумайтесь над ее целесообразностью, время перемен впереди.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дьявол"
Впереди время соблазнов. В отношениях поддавайтесь на уговоры второй половинки. В работе возможны новые вызовы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Отправьтесь за горизонт. В любви отважьтесь на что-то новое, а в работе позвольте себе немного помечтать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Правосудие"
Следует найти баланс. В отношениях поддерживайте вторую половинку. А в финансовых делах остерегайтесь происков недругов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. Ищите гармонию в отношениях. В рабочих вопросах решитесь на новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Все идет гладко. В отношениях окунитесь в любовь. Что касается работы, то вы скоро получите реакцию на нее.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви действуйте мягко. В финансовых вопросах вам предстоит успех.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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