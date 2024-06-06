Овнам не стоит что-либо скрывать, а Тельцам может быть больно: гороскоп по картам Таро на 6 июня 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 июня 2024 года.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 июня 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях не скрывайте ничего. На работе не распространяйте слухи.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. Проверьте отношения на наличие третьего излишнего. В рабочих ситуациях остерегайтесь новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король пентаклей"

Пора экономить. В отношениях пройдите проверку финансами. Что касается работы, то просите о повышении.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви немного ослабьте хватку. Действуйте осторожно в решении рабочих вопросов.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте ваше сердце настежь. В любви доверьтесь партнеру. Прислушивайтесь к подсказкам сердца.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Ситуация меняется вверх дрожью. В отношениях ждите перемен. А на работе поразмышляйте над другими вариантами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Остерегайтесь расплаты за свои поступки. В любви помните то, что вы делаете. Что касается работы, то работайте лучше.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Доверяйте друзьям. Вспомните о прошлых связях. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Освойте все свои силы. Отдайтесь отношениям по полной. В рабочих вызовах укажите, что вы сильны.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не сводите все к быту. В любви не ищите крайней. А на работе – мойте за собой вашу чашку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Спасибо людям за добро. В отношениях будьте благодарны за заботу второй половинки. В рабочих вопросах ожидайте финансового улучшения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Башня"

Строить лучше на крепком фундаменте. В любви ищите крепкое основание. А в движении по карьерной лестнице не заходите на зыбкую почву.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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