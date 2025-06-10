Овнам не стоит конфликтовать, а Весам нужно хорошо работать: гороскоп по картам Таро на 10 июня 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 июня 2025 года рассказывает, что Близнецам следует быть осторожными, а Ракам нужно не устраивать излишнюю борьбу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Реклама

Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не следует конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. А на работе – к голосу сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка мечей"

Реклама

Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь на ревность. А на работе не берите близко к сердцу критику.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликты.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Реклама

Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннего голоса.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Пора отдохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Реклама

Хорошо трудитесь, чтобы получить плоды. В отношениях над улучшением финансового потенциала действуйте вместе. На работе предложите интересные идеи.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король мечей"

Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте холодны, как лед. На работе продемонстрируйте характер.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Реклама

Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз мечей"

Проявите интеллект. В отношениях поиграйте в интеллектуальные игры. А на работе проявите креативность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Реклама

Следует открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Правосудие"

Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не следует конфликтовать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама