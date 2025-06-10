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Овнам не стоит конфликтовать, а Весам нужно хорошо работать: гороскоп по картам Таро на 10 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 10 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 июня 2025 года рассказывает, что Близнецам следует быть осторожными, а Ракам нужно не устраивать излишнюю борьбу.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не следует конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. А на работе – к голосу сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка мечей"
Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь на ревность. А на работе не берите близко к сердцу критику.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликты.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннего голоса.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Отшельник"
Пора отдохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Хорошо трудитесь, чтобы получить плоды. В отношениях над улучшением финансового потенциала действуйте вместе. На работе предложите интересные идеи.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король мечей"
Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте холодны, как лед. На работе продемонстрируйте характер.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз мечей"
Проявите интеллект. В отношениях поиграйте в интеллектуальные игры. А на работе проявите креативность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Следует открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не следует конфликтовать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.