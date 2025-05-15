Овнам не стоит ломать сгоряча, а Тельцам следует изменить взгляд: астрологический прогноз на рунах на 15 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — это древняя система символических знаков, отражающая тонкие движения внутренних и внешних процессов. В отличие от линейного предсказания руны подсказывают, какое качество активировать в себе, чтобы гармонично пройти день. 15 мая – это день для восстановления равновесия между стремлением к контролю и доверием к жизни. Руны этого дня открывают новые углы зрения, призывая к честности, выдержке и взвешенности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Эйваз"

День для глубоких внутренних изменений Возможно, вас тянет до завершения какого-то этапа — позвольте этому произойти.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Дагаз"

Переходы между темным и светлым станут темой дня. Вы можете увидеть ситуацию с другой стороны или неожиданно получить облегчение там, где давно было тяжело. Не сопротивляйтесь ясности — позвольте себе изменить взгляд.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Вуньо"

День дарит возможность ощутить радость в простом. Не обесценивайте мелочей – именно у них сейчас источник ресурса. Сосредоточьтесь на том, что возвышает ваш дух, даже если это мелочь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Тейваз"

Нужна внутренняя стойкость. День может потребовать четкости в решениях или поддержке кого-то ослабевшего. Сохраняйте достоинство даже под давлением. Ваша сила в преданности собственным ценностям.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Ингуз"

Вы – в точке созревания. День спокоен снаружи, но глубок внутри. То, над чем вы работаете, постепенно принимает форму. Не торопитесь – потенциал растет в тишине.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Сигель"

Сила проявления и ясности сегодня на вашей стороне. Хороший день для публичных выступлений, прояснение недоразумений или демонстрации собственных результатов. Проявите себя открыто и спокойно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Наутиз"

Сжатие, давление или задержка – не для наказания, а для переосмысления. Наружные ограничения подскажут, где вы ограничиваете себя сами. Спросите: "что именно меня сдерживает?" — и ответьте честно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Феху"

День может принести прибыль, материальную подсказку или ресурс там, где его не ожидали. Но будьте внимательны к тому, как вы тратите – не только деньги, но и внимание. Цените то, что имеете и умножайте благодарностью.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Иса"

Остановка не всегда означает застой. Это день созерцания. Не пора действовать — пора переоценить, что вам действительно нужно. Позвольте быть в тишине — именно она помогает услышать.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Уруз"

Пора действовать физически, активно, с опорой на собственную выносливость. День подходит для работы, спорта, наведения порядка. У вас достаточно сил — используйте ее мудро.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Пертро"

Ожидайте неожиданное. Случайности, подсказки, сны, символы – все может нести смысл. Не торопитесь с выводами – что-то скрытое становится явным. Интуиция сегодня громче фактов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Альгиз"

Защита – главная тема дня. Возможно, вам нужно защитить себя или кого-нибудь рядом. Но не путайте защиту с ограждением – сохраняйте открытость. Доверяйте внутреннему ощущению, где именно сейчас стоит поставить предел.

15 мая 2025 года – это день более глубоких подтекстов, сдержанной силы и новых внутренних решений. Руны советуют не гнаться за очевидным, а замечать детали. В каждом движении сегодня — эхо чего-то большего.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.