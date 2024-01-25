Овнам не стоит сомневаться в собственных силах, а Близнецам стоит немного отдохнуть: гороскоп по картам Таро на 25 января 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 января 2024 года рассказывает, что Близнецам следует "отойти в сторону", а у Дев – не за горами новые проекты.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 января 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Не смейте сомневаться в своих силах. В любви все просто замечательно. На работе перед вами открываются новые перспективы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка мечей"

Снимите повязку с глаз. В любви может быть больно, но так вы узнаете правду. Что касается работы, то остерегайтесь происков от недругов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Сил осталось не достаточно. В отношениях просто отойдите в сторону. Что касается финансовых вопросов, то нужно отдохнуть и с новыми силами браться за проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Умеренность"

Соберитесь: нельзя переливать из пустого в пустое. В любви следует найти баланс. В финансовых делах помните, что нельзя что-то получить, не запачкавшись.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Маг"

Ваши мечты сбудутся, только стоит на них сконцентрироваться. В любви нужно найти баланс между рацио и эмоцио. В делах финансовые ситуации должно улучшиться.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Не за горами новые проекты. В отношениях продемонстрируйте финансовую стабильность. Что касается дел, то храмы разойдутся и появится солнце.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Настало время, чтобы отдохнуть. Надо взять паузу в отношениях. А по делам рабочих отойдите в сторону, чтобы увидеть всю картину.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Влюбленные"

Окунитесь в любовь. Впереди большие удовольствия. В делах финансовый доверьтесь друзьям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Попытайтесь насладиться тем, чего достигли. В любви немного расслабьтесь и попробуйте снять свою броню. В карьере – все прекрасно, не сомневайтесь в себе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Сконцентрируйтесь. В отношениях возможна стужа. Что касается финансов, следует изрядно поразмыслить, как их получить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищаться. В любви не следует идти на конфронтацию. Что касается средств, то следует понять, на каком проекте сконцентрировать свое внимание.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Башня"

Только уничтожив все в основание, можно двигаться дальше. В отношениях приближается катастрофа, которая может обернуться новым этапом. В делах карьерных возможно изменение места работы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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