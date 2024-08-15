Овнам не стоит ссориться, а Тельцам не нужно создавать себе проблемы: гороскоп по картам Таро на 15 августа 2024 года

Карты Таро помогут взору на ситуацию под другим углом зрения.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 августа 2024 года рассказывает, что Овнам нужно остерегаться прошлого, а Близнецам стоит овладеть внутренней мудростью.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 августа 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка мечей"
Остерегайтесь воспоминаний прошлого. В отношениях не ищите поводов для ссор. На работе избегайте конфликтов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не создавайте себе проблем. В любви не стоит ссориться. В рабочих вопросах не поддавайтесь на провокации.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Верховная жрица"
Освойте внутреннюю мудрость. В отношениях прислушивайтесь к голосу интуиции. А в рабочих моментах – к внутреннему голосу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Отшельник"
Пора отдохнуть. Отделитесь немного от партнера или партнерши. Двигаясь по карьерной лестнице, сделайте паузу.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует понять, что вы хотите от второй половинки. А на работе работайте более тщательно.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король мечей"
Продемонстрируйте характер. В отношениях не делайте больно второй половинке. Двигаясь по карьерной лестнице, покажите силу воли.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях наслаждайтесь счастьем. Действуйте профессионально на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – вот ваше главное оружие. В любви проявите мудрость. Действуйте взвешенно на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте ваше сердце пошире. Растворитесь на день в любви. Добавьте немного эмоций в рабочие дела.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ум и эмоции. На работе помните о последствиях своих поступков.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Иерофант"
Хороший день для заключения договоров. Отношения следует узаконить. В рабочих вопросах будьте осторожны с бумагами.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях проявите свои лучшие черты. А на работе возьмите отгул.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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