Овнам нужно больше доверять людям, а Близнецам нужно найти верных товарищей: гороскоп по картам Таро на 1 июня 2023 года

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 июня 2023 года рассказывает, что Рыбам следует двигаться к новому, а Ракам следует добавить ко всему огню.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Вы добились значительного мастерства. В отношениях научитесь доверять партнеру. Активно претворяйте в жизнь интересные проекты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Император"

Будьте сильны. Проявите крицу своего характера и в отношениях, и в решении рабочих вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите на себя больше, чем осилите нести. В любви поделите испытания надвое, а на работе найдите верных товарищей, чтобы решить целый ряд вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король жезлов"

Добавьте ко всему огню. В отношениях подвергните жару, а ваша работа ожидает больше эмоциональной страсти к ней.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжеловато. В любви возможны образы. На работе лучше стиснуть зубы.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте друг друга. Действуйте активно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Влюбленные"

Доверие превыше всего. Откройте сердце в отношениях. Доверяйте партнерам на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви станьте более действенными. В решении вопросов на работе станьте проводником для других.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь. В отношениях может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет видимым. В любви остерегайтесь комплексов, а в решении рабочих вопросов – собственных страхов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Возможны новые испытания. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Пора двигаться к новому. Следует освежить отношения. На работе найдите то, что вас будет вдохновлять.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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