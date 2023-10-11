Овнам нужно двигаться к новым победам, а Близнецам следует раскрыть сердце: гороскоп по картам Таро на 11 октября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 октября 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно стремиться к большему, а Водолиям нужно поработать над эмоциями.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь к новым победам. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе вам будет сопутствовать успех.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Оседлайте удачу и двигайтесь вперед. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе проявите смелость.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце. В любви не сопротивляйтесь чувствам. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. В любви может быть тяжело. На работе следует продемонстрировать интеллектуальную составляющую.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. Действуйте вместе в отношениях. На работе не стоит зацикливаться на чем-нибудь одном.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Действуйте активно. В отношениях не делайте больно партнеру или партнерше. В работе следует попытаться действовать по-новому.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В работе вы получите карт-бланш. А в отношениях следует наслаждаться счастьем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут разбить сердце. В любви спрячьте свои чувства. На работе старайтесь большего.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не делайте сами себе проблем. В отношениях следует надеяться на лучшее. А на работе ждите новых вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В любви старайтесь уравновесить эмоции и рациональное. А на работе следует начать новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Следует поработать над собственными чувствами. В любви откройте ваше сердце. А на работе добавьте эмоциональности.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. Выйдите на новый уровень в отношениях. Старайтесь большего в разрешении рабочих ситуаций.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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