Овнам нужно отдохнуть, а Близнецам найти единомышленников: гороскоп по картам Таро на 5 августа 2023 года

Карты Таро улучшают познание мира.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 августа 2023 года рассказывает, что у Львова скрытое станет явным, а Весам стоит хорошо обдумывать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 августа 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях вам светит счастливая звезда. А на работе лучше отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. В отношениях следует сопротивляться проблемам. А на работе нужно начать что-нибудь новое.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка кубков"
Без прошлого – нет будущего. В отношениях не стоит забывать о старых друзьях. На работе найдите единомышленников.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – победы. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе рассчитывайте на свои силы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. На работе нужно сопротивляться проблемам. А в отношениях вам будут мешать комплексы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы – самый огонь. В отношениях займитесь страстным сексом. А на работе вы обретете новые высоты.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Прежде чем делать первый шаг, хорошо осмотритесь вокруг. На работе ждите новых вызовов. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Вас ожидают испытания. В отношениях вам нужно понять, чего вы хотите. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях действуйте активнее. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Нужно определиться, что вы хотите делать дальше. В отношениях сконцентрируйтесь на своих желаниях. На работе положите начало новому.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Освойте свои чувства и чувства. На работе действуйте с умом. А в отношениях не стоит опасаться.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Добавьте чувства. В отношениях не стоит оскорблять вторую половинку. А на работе – преуспевайте.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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