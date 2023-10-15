Овнам нужно проявить силу, а Тельцов ожидают соблазна: гороскоп по картам Таро на 15 октября 2023 года

Карты Таро помогают себя лучше понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 октября 2023 года рассказывает, что Львам следует двигаться вперед, а Близнецам будут мешать комплексы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте искушений впереди. В отношениях сами решите стоит ли поддаться этим соблазнам. А на работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви вам будут мешать комплексы. А на работе – собственные страхи, поэтому боритесь с ними.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях совершайте победоносное движение. А на работе ждите успеха.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе следует начать что-то новое.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В любви ищите "золотую середину". На работе нужно больше сконцентрироваться на будущем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков"
Нужно делать маленькие праздники. В отношениях идите на свидание. На работе запланируйте корпоратив.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Возможно, что-то стоит менять. В работе могут быть проблемы. В отношениях закаляйте ваше сердце.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над отношениями. Задумайтесь, почему вы находитесь в этих отношениях. На работе добавьте эмоциональности.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить. В любви вас могут обидеться. На работе следует больше отдыхать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король мечей"
Спрячьте ваше сердце. В любви ждите новых испытаний. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка жезлов"
Будет тяжело. В отношениях ждите проблем. В работе добавьте активность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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