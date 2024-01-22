Овнам нужно проявить страсть, а Рыбам – браться за новое дело: гороскоп по картам Таро на 22 января 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 января 2024 г. рассказывает, что Львам может быть больно, а Овнам стоит проявить свою страсть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 января 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня «Королева кубков»

Проявите свою страсть. В отношениях добавьте жажды. В работе проявите сильнейший характер.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня «Повешен»

Все меняется. В любви ждите потрясения. В решении рабочих вопросов измените взгляд на будничные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня «Страшный суд»

За свои поступки придется отвечать. В любви вас будут судить за ваше поведение. А на работе проверьте юридические моменты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня «Шестерка кубков»

Повернитесь лицом к прошлому. Вспомните о существовании старых друзей. Следует улучшить отношения с коллегами.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня «Семерка мечей»

Может быть больно. Сопротивляйтесь боли в отношениях. Действуйте благоразумно на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня «Тройка пентаклей»

Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. Разместите креативности на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня «Тройка кубков»

Найдите время для празднования. В отношениях устройте небольшой праздник. А на работе стоит отмечать успехи.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня «Императрица»

Пора собирать щедрые плоды судьбы. В любви ждите результата. А проект, который вы реализуете на работе, будет успешным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня «Туз мечей»

Следует быть активным. В отношениях проявите силу, а на работе – характер.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня «Справедливость»

Пора взвесить свои поступки. В любви проявите инициативу, а на работе успокойте ссоры с коллегами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня «Четверка пентаклей»

Нужно экономить. В отношениях пора задуматься о будущем. На работе требуйте большего жалованья.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня «Дурак»

Впереди – новый путь. В любви следует изменить вектор движения, а на работе смело беритесь на новое дело.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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