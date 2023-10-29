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Овнам нужно выбрать одну цель, а Близнецам изменить отношение к ситуации: гороскоп по картам Таро на 29 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Овнам нужно выбрать одну цель, а Близнецам изменить отношение к ситуации: гороскоп по картам Таро на 29 октября 2023 года

Карты Таро дают советы

Карты Таро озвучивают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 октября 2023 года рассказывает, что Скорпионам следует ожидать перемен, а у Весов настало время для развития.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – наслаждайтесь новогодним отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Повешен"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь повнимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваши победы близки. В любви действуйте решительно. А на работе не сдержите творческие порывы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Время для развития пришло. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В отношениях вам могут поступить больно. А на работе следует позаботиться о крепком фундаменте.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как нужно действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Интеллект – ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую, а на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над новыми достижениями. В отношениях ждите большего. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
393
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