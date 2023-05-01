Овнам следует активно действовать, а Близнецам быть уверенным в своих силах: гороскоп по картам Таро на 1 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 мая 2023 года рассказывает, что Львам не стоит зарывать свой талант в землю, а Девы могут уничтожить отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Двигайтесь вперед. В отношениях мчитесь на всех парах. Действуйте активно в рабочих ситуациях.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Упорно трудитесь. Стройте отношения. А в движении по карьерной лестнице настройтесь на трудолюбие.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Император"

Будьте уверены в своих силах. В отношениях покажите упрямство, а на работе продемонстрируйте стрессоустойчивость.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Разочаровываться тяжело, но это опыт. В отношениях задумайтесь над их значением. Поймите, для чего вы работаете именно на этой работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не зарывайте свой талант в землю. Придумайте общее дело для вас обоих. В работе покажите, на что вы способны.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Все меняется. Отношения могут уничтожиться полностью, а на работе следует позаботиться о прочном фундаменте.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях найдите точку опоры. А на работе возможно повышение.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Смерть"

Вас ждут изменения. В любви не сопротивляйтесь новой. А на работе пора сменить что-то.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Вы – очень большой профессионал. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональность. Сделайте паузу на работе.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка кубков"

Научитесь праздновать маленькие победы. В отношениях наконец-то выберитесь на свидание. А в движении по карьерной лестнице иногда позволяйте себе расслабиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Императрица"

Ваша деятельность приносит свои плоды. В любви пора выйти на новый уровень. А на работе ваш проект будет реализован.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

В скором времени вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе требуйте премию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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