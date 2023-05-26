Овнам следует демонстрировать силу, а Тельцам действовать радикально: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 мая 2023 г. рассказывает, что Рыбам нужно проявить лучшие черты характера, а Близнецам следует наслаждаться жизнью.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях покажите характер, а на работе силу воли. Не разрешайте вас покорить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте сами себя в проблемы. В отношениях действуйте радикально. В рабочих вопросах придется самому распутывать ситуации, в которые вы себя загнали.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Звезда"

Вам светит звезда-проводник. Наслаждайтесь счастьем. На работе все начинает налаживаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начинайте работать — ваши начинания должны претвориться в жизнь. В любви покажите свою финансовую состоятельность. Что касается работы, то следует предложить реализовать какой-нибудь новый проект.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Огонь горит внутри вас – проявите его. Добавьте жару в отношения. Активно действуйте на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Найдите баланс в вашей жизни. В отношениях ищите гармонию. А в рабочих вопросах будьте осторожны, чтобы не дождаться проверки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Смерть"

Требуются изменения. В любви тоже ожидайте полосу испытаний. Задумайтесь о смене места работы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

"Только вперед!" — говорят карты. В отношениях проявите силу воли. На работе не стоит останавливаться и унывать над ошибками.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Отшельник"

Настало время для размышления. В любви стоит дистанцироваться на немного. В рабочих вопросах действуйте осторожно, – "дуйте на воду".

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях не сдерживайте себя. Что касается движения по карьерной лестнице, то добавьте страсти вашим действиям.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия, действуйте. В любви стоит попробовать что-нибудь новое. Что касается работы, то стоит с коллегами взяться за что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклей"

Вы – очень сильная личность, продемонстрируйте ваши лучшие качества. В любви спроси совета у мудрого и старшего человека. А вот на работе следует стремиться к накоплению ценностей.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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