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Овнам следует демонстрировать силу, а Тельцам действовать радикально: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Овнам следует демонстрировать силу, а Тельцам действовать радикально: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2023 года

Карты Таро позволяют лучше овладеть своими чувствами.

Карты Таро озвучивают послание вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 мая 2023 г. рассказывает, что Рыбам нужно проявить лучшие черты характера, а Близнецам следует наслаждаться жизнью.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях покажите характер, а на работе силу воли. Не разрешайте вас покорить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте сами себя в проблемы. В отношениях действуйте радикально. В рабочих вопросах придется самому распутывать ситуации, в которые вы себя загнали.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Звезда"

Вам светит звезда-проводник. Наслаждайтесь счастьем. На работе все начинает налаживаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Начинайте работать — ваши начинания должны претвориться в жизнь. В любви покажите свою финансовую состоятельность. Что касается работы, то следует предложить реализовать какой-нибудь новый проект.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Огонь горит внутри вас – проявите его. Добавьте жару в отношения. Активно действуйте на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Найдите баланс в вашей жизни. В отношениях ищите гармонию. А в рабочих вопросах будьте осторожны, чтобы не дождаться проверки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Смерть"

Требуются изменения. В любви тоже ожидайте полосу испытаний. Задумайтесь о смене места работы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

"Только вперед!" — говорят карты. В отношениях проявите силу воли. На работе не стоит останавливаться и унывать над ошибками.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Отшельник"

Настало время для размышления. В любви стоит дистанцироваться на немного. В рабочих вопросах действуйте осторожно, – "дуйте на воду".

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях не сдерживайте себя. Что касается движения по карьерной лестнице, то добавьте страсти вашим действиям.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия, действуйте. В любви стоит попробовать что-нибудь новое. Что касается работы, то стоит с коллегами взяться за что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклей"

Вы – очень сильная личность, продемонстрируйте ваши лучшие качества. В любви спроси совета у мудрого и старшего человека. А вот на работе следует стремиться к накоплению ценностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
3229
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