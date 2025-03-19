Овнам следует доверять партнеру, а Тельцам искать опору: гороскоп по картам Таро на 19 марта 2025 года

Карты Таро могут озвучить наши секреты
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 марта 2025 года рассказывает, что у Овнов впереди новые открытия, а у Близнецов осталось мало любви.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 марта 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – новые открытия. Доверяйте партнеру. Ищите единомышленников на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свое мастерство в землю. В отношениях ищите сопротивления. Не скучайте по делам.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка кубков"
Соберитесь, у вас еще осталось немного сил. Любовь осталась на донышке. Задумайтесь о смене места работы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Затяните пояса. В отношениях будет мало эмоций, а в рабочих вопросах – мелочь средств.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Выбирайте вдумчиво. В любви нужна пауза. Поймите, что вас вдохновляет на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз жезлов"
Пора действовать. Добавьте жару в отношениях. В решении рабочих вопросов проявите инициативность.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Верховная жрица"
Пора проявить мудрость. В любви прислушивайтесь к интуиции. Доверяйте сердце в разработке карьеры.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Отшельник"
Уравновесьте эмоции. Действуйте осторожно в отношениях. Доверяйте себе на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – соблазны. В любви уместно им поддаться, а на работе лучше обходить.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вас ждут испытания. В отношениях лучше не провоцировать судьбу. Избегайте скандалов на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз кубков"
Вы наполнены любовью, покажите ее миру. В любви не сдерживайте себя. Слушайте голос сердца в движении по карьерной лестнице.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что вам дорого. В любви опирайтесь на партнера. В работе покажите, что вы профессионал.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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