- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 494
- Время на прочтение
- 3 мин
Овнам следует обратить внимание на интуицию, а Тельцам следует быть гибкими: кельтский гороскоп деревьев на 9 июня 2025 года
Гороскоп на 9 июня 2025 г.: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьев каждому зодиаку.
В древности друиды считали, что каждый родившийся под знаком определенного дерева получает от него уникальные черты характера, судьбы и внутренней силы. Этот гороскоп не случаен — его ритм базируется на естественных циклах, двигательных солнцах и таинственных знаниях, переданных через огомическую письменность. Сегодня, 9 июня, мы находимся в последний день периода боярышника – деревья противоречий, внутренней огненной силы и гибкости.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Рябина
Рябина пробуждает духовную силу и интуицию. В этот день Овны способны видеть больше других, даже если не всегда это осознают. Ваше слово может стать оберегом, если будет искренним.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Граб
Граб олицетворяет достоинство, структурность, утонченное упрямство. Сегодня Тельцы ощутят потребность в четкости – в быту, в работе, в мыслях. Простое действие дает больше, чем длинные планы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Боярышник
Ваше дерево – глубокое и парадоксальное. Вы можете казаться веселыми и легкими, но внутри настоящий вулкан идей. Сегодня стоит не скрывать внутреннюю сущность – она вдохновляет.
Рак (22 июня – 22 июля)
Дуб
Дуб – дерево силы, защиты, рода. Раки сегодня как позвоночник для других: те, кто рядом, ищут вашего покоя и уюта. Это идеальный день для семейных дел и воспоминаний об истоках.
Лев (23 июля – 23 августа)
Яблоня
Дерево любви, обаяния и мудрой мягкости. Львы сегодня способны быть не только лидерами, но и источником тепла. Ваше присутствие – как летний сад в полном цвете: вдохновляет и лечит.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Орешник
Орешник – символ знания, логики, мудрости. Девы сегодня способны решить самые сложные узлы – в работе, общении, мыслях. Действуйте рационально, но слушайте шепот сердца.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Виноградная лоза
Это дерево символизирует умение изменяться, адаптироваться, обретать красоту во всем. Весы сегодня – живое зеркало настроения других. Не бойтесь сохранить собственные границы в водовороте сопереживания.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Бузина
Дерево глубокого превращения. Сегодня вы в точке перекрестка: от чего-то нужно отпустить, чтобы родить новое.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Ясень
Ясень – мост между мирами, символ воображения, силы слова. Стрельцы сегодня чувствуют, как мечта хочет стать подлинностью. Поделитесь им с теми, кто сможет услышать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Бук
Дерево порядка, стабильности и передачи знаний. Козороги сегодня способны навести порядок не только в собственном мире, но и в чужом. Вы как живая библиотека, и мир в этот день в вас нуждается.
Водолей (21 января – 18 февраля)
Сосна
Сосна олицетворяет силу обновления, легкость мышления, способность держать вертикаль духа. Сегодня вы – свежий воздух. Вдохновляйте, не перегружайте – легкость является вашей силой.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Ива
Дерево эмоций, интуиции, внутренней гибкости. Рыбы сегодня ощущают, где правда. Это пора углубиться в тишину, чтобы услышать важное. Вода помнит все – как и ваше сердце.
9 июня завершает период боярышника, давая возможность снять внешнюю оболочку и вернуться к истинному себе. Каждое дерево сегодня не просто знак – оно говорит с вами лично.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.