Кельтский календарь деревьев / © ТСН

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В древности друиды считали, что каждый родившийся под знаком определенного дерева получает от него уникальные черты характера, судьбы и внутренней силы. Этот гороскоп не случаен — его ритм базируется на естественных циклах, двигательных солнцах и таинственных знаниях, переданных через огомическую письменность. Сегодня, 9 июня, мы находимся в последний день периода боярышника – деревья противоречий, внутренней огненной силы и гибкости.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Рябина

Рябина пробуждает духовную силу и интуицию. В этот день Овны способны видеть больше других, даже если не всегда это осознают. Ваше слово может стать оберегом, если будет искренним.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Граб

Граб олицетворяет достоинство, структурность, утонченное упрямство. Сегодня Тельцы ощутят потребность в четкости – в быту, в работе, в мыслях. Простое действие дает больше, чем длинные планы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Боярышник

Ваше дерево – глубокое и парадоксальное. Вы можете казаться веселыми и легкими, но внутри настоящий вулкан идей. Сегодня стоит не скрывать внутреннюю сущность – она вдохновляет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Дуб

Дуб – дерево силы, защиты, рода. Раки сегодня как позвоночник для других: те, кто рядом, ищут вашего покоя и уюта. Это идеальный день для семейных дел и воспоминаний об истоках.

Лев (23 июля – 23 августа)

Яблоня

Дерево любви, обаяния и мудрой мягкости. Львы сегодня способны быть не только лидерами, но и источником тепла. Ваше присутствие – как летний сад в полном цвете: вдохновляет и лечит.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Орешник

Орешник – символ знания, логики, мудрости. Девы сегодня способны решить самые сложные узлы – в работе, общении, мыслях. Действуйте рационально, но слушайте шепот сердца.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Виноградная лоза

Это дерево символизирует умение изменяться, адаптироваться, обретать красоту во всем. Весы сегодня – живое зеркало настроения других. Не бойтесь сохранить собственные границы в водовороте сопереживания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Бузина

Дерево глубокого превращения. Сегодня вы в точке перекрестка: от чего-то нужно отпустить, чтобы родить новое.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ясень

Ясень – мост между мирами, символ воображения, силы слова. Стрельцы сегодня чувствуют, как мечта хочет стать подлинностью. Поделитесь им с теми, кто сможет услышать.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Бук

Дерево порядка, стабильности и передачи знаний. Козороги сегодня способны навести порядок не только в собственном мире, но и в чужом. Вы как живая библиотека, и мир в этот день в вас нуждается.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Сосна

Сосна олицетворяет силу обновления, легкость мышления, способность держать вертикаль духа. Сегодня вы – свежий воздух. Вдохновляйте, не перегружайте – легкость является вашей силой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Ива

Дерево эмоций, интуиции, внутренней гибкости. Рыбы сегодня ощущают, где правда. Это пора углубиться в тишину, чтобы услышать важное. Вода помнит все – как и ваше сердце.

9 июня завершает период боярышника, давая возможность снять внешнюю оболочку и вернуться к истинному себе. Каждое дерево сегодня не просто знак – оно говорит с вами лично.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.