Овнам следует остерегаться происков, а Близнецы — ждите счастья: гороскоп по картам Таро на 6 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 мая 2023 рассказывает, что у Раков сейчас хорошее время для заключения сделок, а отношения Львов должны пройти проверку на прочность.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Остерегайтесь происков. В любви будьте осторожны. Что касается финансов, то их лучше не транжирить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите вознаграждение за работу. В отношениях работайте на общий результат. Что касается работы, то возьмитесь за новый проект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Вам повезет. В любви наслаждайтесь благополучием. На работе действуйте решительно, чтобы получить очередные блага.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения сделок. В отношениях отважитесь выйти на следующий уровень. Что касается движения по карьерной лестнице, то стоит узаконить свою деятельность, если вы этого еще не сделали.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Действуйте и ждите хорошего результата. Относительно любви, отношения должны пройти проверку финансовыми испытаниями. В делах финансовых ожидайте новых достижений.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе проверьте, не мешают ли вам эмоции.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Вас ожидает ответ за совершенное. В любви может сработать принцип "бумеранга". Что касается финансов, лучше проверить свои деньги и свести дебет с кредитом.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Порыться в прошлом, возможно там вы найдете что-то для будущего развития. Что касается карьеры, то следует попробовать начать какой-то проект с друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка кубков"

Любовь вам подходит, черпайте в ней вдохновение. Что касается любви, то вспомните, что ваша вторая половинка — еще ваш друг или подруга. На работе действуйте дружелюбно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но вы не можете это признать. В отношениях следует разрубить "гордиев узел", который вам болит. Что касается финансов, то следует действовать осторожно.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Император"

Будьте тверды, как сталь. В любви поступайте мудро. Что касается карьеры, то следует прислушаться к совету мудрого и взвешенного мужчины. С денежными средствами ситуация должна улучшиться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Луна"

Ваши внутренние разногласия могут свести вас в заблуждение. В отношениях не доверяйте инстинктам. Что касается ситуации на работе, то внутренний голос сейчас вам хорошего не посоветует.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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