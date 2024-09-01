Овнам следует появить энергию, а Рыбам – новые знания: гороскоп по картам Таро на 1 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 сентября 2024 года рассказывает, что у Раков все меняется, а Львам не стоит забывать об интуиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Проявите энергию. В отношения прибавьте страсти. А на работе покажите все, на что вы способны.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Правосудие"

Помните о равновесии. В отношениях уравновесьте чувства и эмоции. А на работе проявите профессионализм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. Не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вопросах вы обязательно все решите.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В любви позаботьтесь о крепком фундаменте. А на работе – о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Императрица"

Не забывайте об интуиции. На работе прислушивайтесь к внутреннему голосу. А на работе рассчитывайте на подсказку судьбы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе двигайтесь навстречу новым вызовам, а в отношениях не противьтесь новому.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победы уже близко. В любви надейтесь на лучшее. На работе вы получите то, что хотите.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. В любви найдите достойного партнера, а на работе – крепкую опору.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Вас ждут соблазны. В любви сами решайте, поддаться или нет. На работе остерегайтесь злых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешен"

Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. В любви стремитесь к новым ощущениям. А на работе все может измениться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В любви стоит немного притормозить. А на работе уместно взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и овладевайте новыми знаниями. На работе следует удвоить усилия. А в отношениях проявите новые черты характера.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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