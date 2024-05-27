Овнам следует прислушиваться к советам, а Рыбам ожидать кардинальных изменений: гороскоп по картам Таро на 27 мая 2024 года

Карты Таро позволяют больше о себе узнать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 мая 2024 г. рассказывает, что Овнам нужно укрепиться, а Близнецов впереди ожидает что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король жезлов"

Вам нужно укрепиться. В отношениях следуйте совету мудрого мужчины. В рабочих вопросах действуйте оперативно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Тайное становится очевидным. В любви остерегайтесь своих комплексов. А на работе не слушайтесь своих страхов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди что-нибудь новое. В отношениях попробуйте что-нибудь вместе. В рабочих вопросах приступим к новому проекту.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях пройдите тест на финансовую составляющую. А на работе прислушивайтесь к советам старших товарищей.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились немало. В любви доверяйте второй половинке. Что касается работы, то здесь все складывается как нельзя лучше.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Вам нужно отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. Что касается работы, то стоит задуматься о переменах.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дьявол"

Вас ждут соблазны. В любви подвергнитесь страсти. В рабочих вопросах ожидайте перемен.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Впереди испытание. В любви, может быть, будет больно. В денежных вопросах будут испытания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Вас ожидает водоворот чувств. Действуйте раскрепощенно в отношениях. Что касается работы, то следует слушать сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать свое. В отношениях отстаивайте чувства. На работе защищайте ваш проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Мир"

Уравновесьте вашу ситуацию. Что касается любви, то ищите гармонию. А по рабочим делам найдите равновесие между эмоциями и рациональностью.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте кардинальных изменений во всех сферах вашей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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