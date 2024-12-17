Овнам следует работать на результат, а Близнецам следует расслабиться: гороскоп по картам Таро на 17 декабря 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 декабря 2024 г. рассказывает, что Овнам следует работать на результат, а Близнецам стоит расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 декабря 2024 года. года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Работайте на исходе. Доверяйте партнеру в отношениях. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над чувствами. В любви раскройте свой потенциал. В рабочих ситуациях слушайте сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Расслабьтесь. Дела улучшаются в отношениях и рабочих изложениях. Смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Влюбленные"

Идите друг к другу. В отношениях следует расслабиться. В рабочих вызовах ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите результат. Но не забывайте об отдыхе. Поэтому работайте и над отношениями. На работе хвалите себя за сделанное.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. На работе готовьтесь к переменам.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Двигайтесь к своему "Я". В любви стремитесь к большему. В рабочих делах прислушивайтесь к интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка кубков"

Иногда пора остановиться. В любовных перипетиях может быть больно. В движении по карьерной лестнице знайте чего вы хотите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Звезда"

Изменяйте этот мир и меняйтесь сами. Удивляйте друг друга в отношениях. На работе передохните.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В отношениях ждите проблем. На работе возьмите отгул.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Ожидайте чего-нибудь нового. В любви откройте что-нибудь новое. На работе прислушивайтесь к интуиции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Исследуйте энергию внутри себя. В отношениях работайте над чувствами. В движении по карьерной лестнице слушайте свои чувства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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