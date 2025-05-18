Овнам следует соблюдать баланс, а Весам следует проявить себя: астрологический прогноз на рунах на 18 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — это символический язык древних времен, помогающий считывать тонкие энергетические процессы. Они не дают буквальных ответов, но указывают направление на уровне действий, решений, чувств. 18 мая 2025 года – день, когда руны призывают нас не давить на события, а учиться доверять процессу, даже если он не до конца понят. Это время постепенных изменений, внутренней и наблюдения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Гебо"

Сегодня особенно важно соблюдать баланс в обмене — как в отношениях, так и в делах. Принимайте только то, что готовы дать ответ. Равновесие – ключ к гармонии этого дня.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Лагуз"

Ваши эмоции – проводник. День благоприятен для глубочайшего самопознания, интуитивных решений и работы с водяной стихией (душ, ванна, озеро). Вместо борьбы — мягкое течение в собственном ритме.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Отал"

Обратитесь к прошлому, к своим источникам, в дом. Это день, когда стоит вспомнить, кто вы, откуда и что для вас имеет настоящую ценность. Ваш фундамент сильнее, чем кажется – опирайтесь на него.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Халагаз"

Возможны неожиданные изменения или "внутренние грозы". Это день очищения – разрушается только то, что уже отжило. Не держитесь за старое – принимайте обновления.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Феху"

Финансовые или материальные вопросы сегодня могут выйти на первый план. Важно действовать с благодарностью, а не с жадностью. Сохраняйте и умножайте не только ресурсы, но и доверие.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Эйваз"

Вам нужно внутренне выровняться, прежде чем идти дальше. День не для спешки, а для глубокой концентрации и осторожного движения вперед. Держитесь своего курса, даже если кажется, что темп медленный.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Соулу"

Ваша внутренняя энергия может стать источником вдохновения для других. Не прячьтесь — позвольте себе светить. Не бойтесь проявить себя – это именно тот день.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Иса"

Состояние остановки или застоя может вызвать напряжение, но на самом деле это время для внутреннего выравнивания. Не давите на обстоятельства — молчание тоже действенное.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Пертро"

День, когда судьба может подсказать — через сон, совпадение, интуитивное решение. Обратите внимание на то, что обычно остается вне фокуса. Не все нужно объяснять — достаточно почувствовать.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Ансуз"

Общение, знание, разговор с нужным человеком могут стать ключом. Высказывайтесь открыто — ваш голос важен.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Тейваз"

Истинная сила – в верности своим принципам. Сегодня вам понадобится внутренняя дисциплина, чтобы не лишиться направления. Не отступайте – стоит стоять за свое, даже молча.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Кеназ"

День прозрения. То, что было скрытым или запутанным, станет проясняться. Возможна помощь извне или изнутри. Не бойтесь увидеть больше – истина приносит облегчение.



18 мая 2025 года – это день внутреннего выравнивания. Руны подсказывают: изменения уже продолжаются, но самое ценное сегодня сохранить ясность, уважение к себе и открытость к знакам. То, что кажется пустяком, может оказаться прорывом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.