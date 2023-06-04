Овнам стоит доверять интуиции, а Тельцам нужно отдохнуть: гороскоп по картам Таро на 4 июня 2023 года

Карты Таро позволяют понять больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2023 года рассказывает, что Весам стоит наслаждаться спокойствием, а Скорпионам — ожидать перемен.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 августа 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Верховная жрица"
Пора доверять интуиции.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Отшельник"
Надо взять перерыв от всего.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Дьявол"
Вас ждут соблазны.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно, но вы справитесь.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в любовь.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется отстаивать свое.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Наслаждайтесь спокойствием.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Следует действовать активнее.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Солнце"
Вас сопутствует успех.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка мечей"
Возможны потери. Следует быть осмотрительными.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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