Овнам стоит доверять интуиции, а Тельцам нужно отдохнуть: гороскоп по картам Таро на 4 июня 2023 года

Карты Таро позволяют понять больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2023 года рассказывает, что Весам стоит наслаждаться спокойствием, а Скорпионам — ожидать перемен.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 августа 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Верховная жрица"

Пора доверять интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Надо взять перерыв от всего.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

Вас ждут соблазны.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы справитесь.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в любовь.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется отстаивать свое.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Наслаждайтесь спокойствием.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Следует действовать активнее.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Вас сопутствует успех.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

Возможны потери. Следует быть осмотрительными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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