Овнам стоит начать планирование, а Близнецам нужно задуматься о финансах: гороскоп по картам Таро на 21 ноября 2024 года

Таро говорят с нами на языке символов.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 ноября 2024 года рассказывает, что Дев ожидают новые открытия, а Весам следует действовать активно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 ноября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Работайте над интеллектуальной составляющей. В отношениях не делайте больно второй половинке. Запланируйте дальнейшие действия на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Изменения связаны с движением. В отношениях отправляйтесь на маленькое путешествие. На работе вас ожидают командировки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора задуматься о финансах. В любви пройдите тест по желанию денег. На работе следует подумать о собственном успехе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Сражения бывают напрасными. Не ссорьтесь в отношениях. На работе избегайте споров.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не тяните свои проблемы с собой. В отношениях может быть тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе задумайтесь новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте активно. В отношениях разнообразьте секс. А на работе скоро покажите все, на что вы способны.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви ждите приятных сюрпризов. В рабочих вопросах работайте над предстоящими победами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Вы способны на большее. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе ищите золотую середину.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но избегаете сделать первый шаг. В отношениях вы не хотите открыть глаза на то, что очевидно. На работе остерегайтесь врагов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе предлагайте интересные идеи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Хороший день для движения вперед. Планируйте свои действия в отношениях. На работе работайте лучше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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