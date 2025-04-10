Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Ракам нужно держать баланс: гороскоп по картам Таро на 10 апреля 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 апреля 2025 г. рассказывает, что Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Близнецам не стоит отказываться от того, что им предлагают.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 апреля для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз кубков"

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Наслаждайтесь чувствами. Отдайтесь отношениям по полной. На работе покажите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать то, что вам дорого. В отношениях цените то, что есть. Активно действуйте на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Задумайтесь над отношениями. А на работе рассмотрите разные виды сотрудничества с руководством.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Умение держать баланс – вот ваше основное кредо. В отношениях научитесь уравновешивать рацио и эмоцио. Попробуйте что-нибудь новое на работе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Идите навстречу людям. В любви пошире откройте свое сердце. Доверяйте партнерам по бизнесу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе нужно запастись терпением.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте активнее. В движении по карьерной лестнице проявите себя.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вперед и только вперед. В отношениях стоит стремиться к чему-то вместе. Что касается работы, то нужно показать свою амбициозность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Решите завязанные глаза. В любви будет больно. А на работе следует раскрыть глаза на то, что вы и так знаете.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте во благо. Получите что-нибудь в отношениях. Поделитесь достижениями на работе с другими.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка кубков"

Следует расслабиться. В отношениях пора развлечься. Устройте небольшую вечеринку на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Время для плодородия. Будьте креативны в отношениях и продуктивны на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.