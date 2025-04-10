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Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Ракам нужно держать баланс: гороскоп по картам Таро на 10 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют быстрее продвигаться вперед.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 апреля 2025 г. рассказывает, что Овнам стоит наслаждаться чувствами, а Близнецам не стоит отказываться от того, что им предлагают.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 апреля для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз кубков"
Наслаждайтесь чувствами. Отдайтесь отношениям по полной. На работе покажите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Придется защищать то, что вам дорого. В отношениях цените то, что есть. Активно действуйте на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Задумайтесь над отношениями. А на работе рассмотрите разные виды сотрудничества с руководством.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Умение держать баланс – вот ваше основное кредо. В отношениях научитесь уравновешивать рацио и эмоцио. Попробуйте что-нибудь новое на работе.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Идите навстречу людям. В любви пошире откройте свое сердце. Доверяйте партнерам по бизнесу.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе нужно запастись терпением.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте активнее. В движении по карьерной лестнице проявите себя.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вперед и только вперед. В отношениях стоит стремиться к чему-то вместе. Что касается работы, то нужно показать свою амбициозность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Решите завязанные глаза. В любви будет больно. А на работе следует раскрыть глаза на то, что вы и так знаете.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте во благо. Получите что-нибудь в отношениях. Поделитесь достижениями на работе с другими.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка кубков"
Следует расслабиться. В отношениях пора развлечься. Устройте небольшую вечеринку на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Императрица"
Время для плодородия. Будьте креативны в отношениях и продуктивны на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.