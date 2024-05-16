Овнам стоит наслаждаться счастьем, а Девам нужен покой: гороскоп по картам Таро на 16 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 мая 2024 года, то Девам нужен покой, а Скорпионам не стоит переливать из пустого в пустое.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. А на работе закончился облачный период.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем сразу, чтобы не остаться ни с чем. В любви выберите одну цель. Что касается рабочих моментов, то не пытайтесь все сразу успеть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не берите на себя большее, чем можете нести. Не усложняйте отношения. Что касается финансовых вопросов, то вы сами загоняете себя в западню.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Будьте бережливыми, но не скупыми. В отношениях проверьте вторую половинку. Что касается средств, то рекомендуем их накапливать.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Мир"
Найдите умиротворение в своей душе. В любви ищите гармонию, а на работе стремитесь к равновесию.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка мечей"
Вам нужен покой. В отношениях лучше взять паузу, а на работе следует позаботиться об отгуле.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Правосудие"
Найдите покой в своей душе. В любви действуйте справедливо и в рабочих вопросах старайтесь такого же.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях следует найти баланс. Что касается работы, то следует прислушиваться к интересным идеям.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Успех идет вместе с вами. В любви купайте в счастье. А что касается средств, то все должно сложиться как можно лучше.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж жезлов"
Впереди новые вызовы. В отношениях — стремитесь к новому. Что касается финансов, то стоит взяться за какой-нибудь новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не создавайте сами себе проблемы. В любви не стоит все усложнять. Что касается финансовых дел, то следует проверить свои счета.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Действуйте четко. В отношениях проанализируйте сложившуюся ситуацию. Что касается средств, то следует приобретать их холодным умом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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