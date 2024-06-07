Овнам стоит научиться доверию, а Близнецам не нужно конфликтовать: гороскоп по картам Таро на 7 июня 2024 года

Карты Таро подсказывают, куда двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 июня 2024 года рассказывает, что Скорпионов ожидают соблазна, а Девам будет больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 июня 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях научитесь доверять друг другу. На работе следует замедлиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В любви спрячьте сердце. На работе нужно что-то унормировать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезные ссоры. В отношениях не следует конфликтовать. В движении по карьерной лестнице нужно сделать перерыв.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. В рабочих моментах ожидайте новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. Попытайтесь дать жажды в отношениях. На работе начните новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет так больно, что кажется, что у вас нет сил, чтобы подняться. Не позволяйте быть слабым или слабым. На работе лучше взять перерыв.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Проявляйте активность. В отношениях разрешите больше. На работе добавьте энергичность.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте много соблазнов. В любви решайте, стоит ли поддаться соблазнам. На работе ждите проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях преодолейте собственные комплексы. В движении по карьерной лестнице вам будут мешать страхи.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте победы. В любви возможны приятные сюрпризы. А на работе стоит попробовать что-нибудь новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях ждите эмоций. На работе действуйте активнее.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте со своими чувствами. В любви раскройтесь по полной. В рабочих вопросах добавьте эмоции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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