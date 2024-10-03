Овнам стоит попробовать что-нибудь новое, а Тельцам нужно добавить страсти: гороскоп по картам Таро на 3 октября 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 сентября 2024 года рассказывает, что Овнам не стоит бояться, а Ракам следует прибавить эмоций.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе приступите к работе над новым проектом.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева жезлов"
Добавьте страсти. Окунитесь в секс по полной. В движении по карьерной лестнице даже не думайте останавливаться.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые достижения. В любви проявите самые лучшие черты характера. На работе действуйте активнее.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева кубков"
Добавьте эмоции. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе следует прислушиваться к голосу сердца.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас будут ждать разочарования. У любви возможны потери. На работе остерегайтесь проблем.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Звезда"
Ситуация улучшается. Ваши любовные мучения завершаются. В работе проявите свой профессионализм.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Ищите новые возможности. В отношениях начните доверять друг другу. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Сконцентрируйтесь на своих желаниях. В любви стремитесь к большему. Ищите новые способы заработка.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Солнце"
Все просто здорово. В любви все будет хорошо. В движении по карьерной лестнице выбирайте большую цель.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка мечей"
Будет тяжело. В отношениях не зацикливайтесь на быту. На работе ждите новых вызовов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вместе к победе. В отношениях не стоит останавливаться. На работе смело отправляйтесь к победе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе ждите новых испытаний.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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