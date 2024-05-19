Овнам стоит попробовать что-то новое, а Близнецам нужно отдохнуть: гороскоп по картам Таро на 19 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 мая 2024 года рассказывает, что у Рыб улучшится жизненная ситуация, а Тельцам следует раствориться в любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – самый огонь. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Растворитесь в любви. В любви раскройте свое сердце пошире. На работе прислушивайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях выбирайте покой. Следует отпросить с работы на пол дня.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте плоды вашей деятельности. В отношениях ждите новых свершений. А на работе – окончание проекта.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за работу. В отношениях ждите приятных подарков. А на работе можете просить премию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях может быть больно. Действуйте аккуратно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Баланс – ключевое слово дня. В любви найдите золотую середину. А в движении по карьерной лестнице смело трогайтесь вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Иногда позволяйте себе расслабиться. В отношениях сходите на свидание. А на работе следует отправиться на неформальную встречу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Смерть"

Все меняется. В любви изменения могут быть болезненными, а на работе они только помогут вашей трансформации.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно над всеми сферами вашей жизни и результат – не заставит себя ждать. Верьте в это.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Нужно быть настойчивее. В отношениях проявите больше страсти. А на работе смело беритесь за что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшается. В любви дела наладятся. А на работе рассматривайте финансово щедрые проекты.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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