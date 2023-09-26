Овнам стоит прислушиваться к интуиции, а Близнецам — не совершать ошибок: гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2023 года

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 сентября 2023 года рассказывает, что Ракам следует пробивать путь к успеху, а Львам – открыть сердце.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева кубков"
Двигайтесь навстречу своему сердцу. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе будьте осторожны с собственными эмоциями – они могут мешать.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В любви все может перевернуться с ног на голову. На работе позаботьтесь о запасном варианте.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Страшный суд"
Научитесь отвечать за свои слова и поступки. В отношениях помните и о чувствах второй половинки. На работе не совершите ошибок.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз мечей"
Пробивайте путь к успеху вашим интеллектом. В отношениях займитесь чем-нибудь интересным вместе. А на работе продемонстрируйте профессионализм и упрямство.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Открывайте время от времени свое сердце. В любви преподносите приятные сюрпризы второй половинке. На работе прислушивайтесь к советам внутреннего голоса.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Справедливость"
Относитесь к людям так, если бы хотели, чтобы относились к вам. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе избегайте конфликтов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Отшельник"
Пора задуматься над своей жизнью. В отношениях возьмите паузу. А на работе вам нужен отдых.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Слушай свое тело и свое сердце. В любви услышьте голос интуиции. А на работе найдите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не создавайте себе проблем. В отношениях не следует конфликтовать. На работе появится множество новых вызовов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно, но вы знаете, как действовать дальше. В отношениях не закрывайте глаза на очевидное. На работе появятся конфликтные ситуации.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – немало новых открытий. В отношениях открывайте новые грани. В рабочих вопросах попробуйте что-нибудь новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева пентаклей"
Извлекайте новые вершины. В отношениях пройдите проверку на крепкость. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: