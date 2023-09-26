Овнам стоит прислушиваться к интуиции, а Близнецам — не совершать ошибок: гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 сентября 2023 года рассказывает, что Ракам следует пробивать путь к успеху, а Львам – открыть сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева кубков"

Двигайтесь навстречу своему сердцу. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе будьте осторожны с собственными эмоциями – они могут мешать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В любви все может перевернуться с ног на голову. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Страшный суд"

Научитесь отвечать за свои слова и поступки. В отношениях помните и о чувствах второй половинки. На работе не совершите ошибок.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз мечей"

Пробивайте путь к успеху вашим интеллектом. В отношениях займитесь чем-нибудь интересным вместе. А на работе продемонстрируйте профессионализм и упрямство.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Открывайте время от времени свое сердце. В любви преподносите приятные сюрпризы второй половинке. На работе прислушивайтесь к советам внутреннего голоса.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Относитесь к людям так, если бы хотели, чтобы относились к вам. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе избегайте конфликтов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Пора задуматься над своей жизнью. В отношениях возьмите паузу. А на работе вам нужен отдых.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Слушай свое тело и свое сердце. В любви услышьте голос интуиции. А на работе найдите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В отношениях не следует конфликтовать. На работе появится множество новых вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы знаете, как действовать дальше. В отношениях не закрывайте глаза на очевидное. На работе появятся конфликтные ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – немало новых открытий. В отношениях открывайте новые грани. В рабочих вопросах попробуйте что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева пентаклей"

Извлекайте новые вершины. В отношениях пройдите проверку на крепкость. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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