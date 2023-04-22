Овнам стоит проверить коллег, а Тельцам – довериться инстинктам: гороскоп по картам Таро на 22 апреля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 апреля 2023 года рассказывает, что Ракам пора действовать, а Львам поможет любовь.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Месяц"

Не верьте своим комплексам. В отношениях доверяйте инстинктам. Что касается работы, то следует проверять коллег, возможно, кто-то перешел на "темную сторону Луны".

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Сила"

Доверьтесь силе, которая бурлит внутри вас. В любви возьмите верх над инстинктами. В работе будьте вспыльчивы как лев.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка кубков"

Над всем властвует любовь. В любви растворитесь в ваших чувствах. А вот на работе ищите верных партнеров и друзей.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Пора действовать. В отношениях проявите сильнейшие черты характера. А в движении по карьерной лестнице покажите, что на вас можно положиться.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Любовь вам поможет. Если не знаете, как поступать в отношениях, то спросите совета чувственного и мудрого мужчины. Что касается карьеры, то ищите себе наставника.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Будьте как криц сегодня. В любви проявите крепость и непреклонность характера. А вот в финансовых вопросах ситуация должна налаживаться.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Звезда"

Ищите счастливые знаки судьбы. В отношениях стремитесь к гармонии. А вот чтобы денег стало больше, стоит придумать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Вам следует отдохнуть. В любви устройте перерыв, если это необходимо. А на работе – возьмите выходной.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Это очень положительная карта. В любви начинается светлый период. Что касается работы, то действуйте, и небеса вам помогут.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что за любые поступки будет расплата. В отношениях хорошо думайте, что вы делаете. А на работе будьте взвешенными и последовательными.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклов"

Не закапывайте свой талант в землю. В любви подумайте, посеянные ли "зерна" дадут плоды.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка мечей"

Не стремитесь к чужому, добивайтесь чего-то самостоятельно. В отношениях ложь еще никому не помогла. Что касается работы, то остерегайтесь коварных людей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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