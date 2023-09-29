Овнам стоит проявить смелость, а Близнецам – не гнаться за всеми целями сразу: гороскоп за картами Таро на 29 сентября 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 сентября 2023 г. рассказывает, что Близнецам нужно знать, что они хотят, а Овнам – защищать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайтесь и защищайте ваши позиции. В отношениях проявите смелость. На работе действуйте гораздо активнее.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Начните экономить. В отношениях следует ограничить эмоциональность. А на работе лучше искать больше
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка кубков"
Знайте что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми и сразу. В рабочих вызовах выберите одну цель.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка мечей"
Надо отдохнуть. В отношениях следует задуматься о важности любви. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В любви прислушивайтесь к интуиции. А на работе найдите единомышленников и вместе двигайтесь к избранной цели.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Сила"
Пора показать силу. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе не позволяйте морально издеваться над вами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения договоров. В любви пора перейти на новый уровень. На работе пора начать новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе следует найти поддержку.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка кубков"
Вам нужно больше любить. Раскройтесь в отношениях. На работе двигайтесь вперед изо всех сил.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Умеренность"
Учтите все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе не стоит беспокоиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Влюбленные"
В любви попробуйте что-нибудь новое. В отношениях вам нужно больше. На работе вам очень нужны друзья.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защитите сердце. В движении по карьерной лестнице сделайте остановку.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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