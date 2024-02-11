Овнам стоит взять паузу в отношениях, а Близнецам – действовать изо всех сил: гороскоп по картам Таро на 11 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 февраля 2024 г. рассказывает, что Близнецам стоит действовать изо всех сил, а Львы могут почувствовать горечь потери.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Ваши размышления помогут вам. В отношениях не мешает взять паузу. Что касается работы, то лучше выжидать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Вам поможет внутренняя мудрость. В любви прислушивайтесь к интуиции. Что касается средств, то следует прислушаться к советам внутреннего голоса.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте изо всех сил. В любви покажите вашу страсть. Что касается финансов, то за их получение нужно браться энергично.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вас может охватить разочарование. В отношениях остерегайтесь боли. В сфере финансов иногда нужно отойти в сторону, чтобы увидеть целостную картину.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может окружить горечь утраты. В любви возможны новые повороты. Что касается карьеры, то сейчас не лучшее время для ее развития.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора затянуть пояса. В любви может наступить период тоски. С финансами сейчас лучше не шутить.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Нужно отдохнуть и отдохнуть. В любви стоит немного подождать. Что касается финансов, то следует разработать четкий план дальнейших действий.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Правосудие"

Действуйте благоразумно. В любви уравновесьте ситуацию с эмоциями. На работе действуйте взвешенно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Доверьтесь огню, горящему внутри вас. Что касается любви, то стоит продемонстрировать вашу страсть. В финансовых вопросах следует действовать энергично.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не делайте проблем там, где ее нет. В отношениях избегайте ссор. Что касается финансов, то старайтесь не попасть в денежную ловушку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева мечей"

Действуйте разумно. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума. Что касается средств, то воспользуйтесь советом мудрой женщины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за свой труд. В отношениях ждите приятных вещей. Что касается движения по карьерной лестнице, то здесь возможны новые достижения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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