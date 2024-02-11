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Овнам стоит взять паузу в отношениях, а Близнецам – действовать изо всех сил: гороскоп по картам Таро на 11 февраля 2024 года

Овнам стоит взять паузу в отношениях, а Близнецам – действовать изо всех сил: гороскоп по картам Таро на 11 февраля 2024 года

Карты Таро позволяют изменить взгляд на ситуацию

Карты Таро позволяют узнать себя лучше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 февраля 2024 г. рассказывает, что Близнецам стоит действовать изо всех сил, а Львы могут почувствовать горечь потери.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Ваши размышления помогут вам. В отношениях не мешает взять паузу. Что касается работы, то лучше выжидать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Вам поможет внутренняя мудрость. В любви прислушивайтесь к интуиции. Что касается средств, то следует прислушаться к советам внутреннего голоса.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте изо всех сил. В любви покажите вашу страсть. Что касается финансов, то за их получение нужно браться энергично.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вас может охватить разочарование. В отношениях остерегайтесь боли. В сфере финансов иногда нужно отойти в сторону, чтобы увидеть целостную картину.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может окружить горечь утраты. В любви возможны новые повороты. Что касается карьеры, то сейчас не лучшее время для ее развития.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора затянуть пояса. В любви может наступить период тоски. С финансами сейчас лучше не шутить.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Нужно отдохнуть и отдохнуть. В любви стоит немного подождать. Что касается финансов, то следует разработать четкий план дальнейших действий.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Правосудие"

Действуйте благоразумно. В любви уравновесьте ситуацию с эмоциями. На работе действуйте взвешенно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Доверьтесь огню, горящему внутри вас. Что касается любви, то стоит продемонстрировать вашу страсть. В финансовых вопросах следует действовать энергично.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не делайте проблем там, где ее нет. В отношениях избегайте ссор. Что касается финансов, то старайтесь не попасть в денежную ловушку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева мечей"

Действуйте разумно. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума. Что касается средств, то воспользуйтесь советом мудрой женщины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за свой труд. В отношениях ждите приятных вещей. Что касается движения по карьерной лестнице, то здесь возможны новые достижения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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