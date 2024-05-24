Овнов ждут изменения, а Близнецам нужно больше огня: гороскоп по картам Таро на 24 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 мая 2024 года рассказывает, что в Овне пришло время перемен, а Раки наполнятся счастьем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Смерть"

Время перемен наступило. В отношениях задумайтесь – для чего вы вместе. А на работе ждите новых вызовов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восемь пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях выберите цель, чтобы двигаться туда вместе. На работе задумайтесь над новым проектом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Двигайтесь и вы получите награду. Проявите больше огня в отношениях. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Наполнитесь счастьем. В отношениях все складывается лучше. В работе чувствуйте себя профессионалом.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви все течет, но так нужно. Найдите точку опоры на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Вы открыты для новых отношений. В любви двигайтесь навстречу чувствам. Действуйте активно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешенный"

Измените ваше отношение к обыденным вещам. В отношениях будут новые испытания. А в карьере ожидайте перемен.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Страшный суд"

Всегда помните о последствиях своих действий. У любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице остерегайтесь недругов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе лучше отдохнуть, чтобы избежать ошибок.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – новые искушения. У вас могут возникнуть новые отношения. На работе лучше не флиртовать с коллегами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях вам будут мешать комплексы. А на работе ищите "подводные камни".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Пора настраиваться на победы. В любви проявите свои сильнейшие черты. На работе продемонстрируйте профессионализм.

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