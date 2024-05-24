Овнов ждут изменения, а Близнецам нужно больше огня: гороскоп по картам Таро на 24 мая 2024 года

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 мая 2024 года рассказывает, что в Овне пришло время перемен, а Раки наполнятся счастьем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен наступило. В отношениях задумайтесь – для чего вы вместе. А на работе ждите новых вызовов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восемь пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях выберите цель, чтобы двигаться туда вместе. На работе задумайтесь над новым проектом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайтесь и вы получите награду. Проявите больше огня в отношениях. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Наполнитесь счастьем. В отношениях все складывается лучше. В работе чувствуйте себя профессионалом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви все течет, но так нужно. Найдите точку опоры на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева кубков"
Вы открыты для новых отношений. В любви двигайтесь навстречу чувствам. Действуйте активно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешенный"
Измените ваше отношение к обыденным вещам. В отношениях будут новые испытания. А в карьере ожидайте перемен.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Страшный суд"
Всегда помните о последствиях своих действий. У любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице остерегайтесь недругов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе лучше отдохнуть, чтобы избежать ошибок.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – новые искушения. У вас могут возникнуть новые отношения. На работе лучше не флиртовать с коллегами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях вам будут мешать комплексы. А на работе ищите "подводные камни".
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Пора настраиваться на победы. В любви проявите свои сильнейшие черты. На работе продемонстрируйте профессионализм.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?
Читайте также: