Овны будут чувствовать тяжесть, а Близнецы способны больше: гороскоп по картам Таро на 5 июня 2023 года

Карты Таро позволяют узнать себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 июня 2023 года рассказывает, что Водолеям стоит слушать интуицию, а Львам не отказываться от подарков судьбы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы чувствуете тяжесть. В отношениях будет ощущаться напряжение. Вы погрязнете в рабочих вопросах.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. В рабочих вопросах ищите финансовую выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж кубков"
Вы способны на большее. В отношениях шире раскройте сердце. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Иерофант"
Задумайтесь о вере. Верите ли вы в развитие ваших отношений? Для улучшения работы найдите то, что вас будет вдохновлять.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагает удел. В безумном темпе жизни найдите время для отдыха с друзьями. А на работе не показывайте свой скверный характер.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Страшный суд"
Всему есть цена. Помните, что за успех в отношениях можно заплатить общественным осуждением. Проверьте документы на ошибки.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – ваше огромное достижение. Просчитайте развитие ваших отношений. В рабочих моментах используйте свой ум в качестве оружия.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Хороший день для любовных утех. Прыгайте в водоворот страсти с головой. На работе добавьте драйву.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Справедливость"
Не оскорбляйте других. В отношениях задумайтесь над тем, что вы отдаете в эти отношения. На работе найдите точку опоры.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Отшельник"
Идите вглубь своей души. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице лучше притормозить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Верховная жрица"
Развивайте свою женскую сущность. В любви слушайте интуицию. На работе ищите собственный "женский круг".
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Крепко стойте на ногах. В любви ищите большей поддержки. На работе избегайте коварных жуликов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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