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Овны увязнут в рабочих вопросах, а Ракам стоит задуматься о вере: гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
3 мин
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Овны увязнут в рабочих вопросах, а Ракам стоит задуматься о вере: гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 сентября 2023 года рассказывает, что Водолиям стоит слушать интуицию, а Львам не отказываться от подарков судьбы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы чувствуете тяжесть. В отношениях будет ощущаться напряжение. Вы погрязнете в рабочих вопросах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. В рабочих вопросах ищите финансовую выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Вы способны на большее. В отношениях шире раскройте сердце. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Задумайтесь о вере. Верите ли вы в развитие ваших отношений? Для улучшения работы найдите то, что вас будет вдохновлять.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагает удел. В безумном темпе жизни найдите время для отдыха с друзьями. А на работе не показывайте свой скверный характер.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

Всему есть цена. Помните, что за успех в отношениях можно заплатить общественным осуждением. Проверьте документы на ошибки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – ваше огромное достижение. Просчитайте развитие ваших отношений. В рабочих моментах используйте свой ум в качестве оружия.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Хороший день для любовных утех. Прыгайте в водоворот страсти с головой. На работе добавьте драйву.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Не оскорбляйте других. В отношениях задумайтесь над тем, что вы отдаете в эти отношения. На работе найдите точку опоры.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Отшельник"

Идите вглубь своей души. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице лучше притормозить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Развивайте свою женскую сущность. В любви слушайте интуицию. На работе ищите собственный "женский круг".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Крепко стойте на ногах. В любви ищите большей поддержки. На работе избегайте коварных жуликов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
89
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