Ожидает период хаоса: экстрасенс спрогнозировал, что будет происходить в Украине осенью и зимой

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский предполагает, что осень и зима будут очень сложными для украинцев.

По его прогнозу, с середины сентября будет "замораживание" военных действий.

Об этом астроэксперт рассказал на своем YouTube-канале "Прогноз".

"Осень будет очень тяжелой. Особенно конец осени. Я сейчас не говорю о сентябре, сентябрь сделает небольшие улыбки. И по всем возможным раскладам, эта радость будет преходящей в начале месяца. Украину ждет период хаоса. Переждать что-то, а потом что-то начнется. Что-то более усиленное… Нам нужно быть более готовыми", – говорит экстрасенс.

Относительно зимы, Маклашевский рассказал, что это будет тяжелый период для граждан Украины. Одна из причин – украинцам грозит нехватка финансов.

Отмечаем, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.