Ожидать ли конца света в 2026 году: Нострадамус и Ванга сделали одинаковые страшные предсказания

Легендарные провидцы баба Ванга и Мишель Нострадамус сделали одинаковые предсказания на 2026 год / © ТСН

Держитесь крепче, ведь 2026 год обещает быть «диким заездом». Легендарная прорицательница Баба Ванга и известный пророк Нострадамус , по утверждениям некоторых исследователей, сделали одинаковые жуткие прогнозы относительно событий в 2026 году. Их предсказания пугают, ведь прочат конец света, который мы знаем.

Об этом пишет LadBible.

Легендарные провидцы: кто они

Баба Ванга, болгарская провидица, умершая в 1996 году, стала культовой фигурой благодаря якобы свершившимся пророчествам. При жизни, несмотря на слепоту, Ванга, как полагают, видела далекое будущее и делала точные прогнозы. Ей приписывают предсказание ужасных катастроф, таких как атаки 11 сентября в США, а также политических событий, например избрание темнокожего мужчины 44-м президентом США. Миллионы людей во всем мире и сейчас верят ее словам.

До нее был Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, французский астролог XVI столетия. Он известен прежде всего своей книгой «Пророчества» 1555, которая была опубликована же после его смерти. Этот фолиант, содержащий 942 поэтических катрен, по мнению некоторых конспирологов, содержит предсказания вплоть до 3797 года. Хотя прогнозы Нострадамуса обычно довольно расплывчаты, удивительно, что он и Ванга, жившие в разные эпохи, говорили одно и то же о ключевых событиях 2026 года.

Общие предсказания на 2026 год

Оба прорицателя, как утверждается, сделали одинаковые пророчества в 2026 году:

Обострение глобальных конфликтов: Первое касается роста напряжения между мировыми государствами, что может привести к Третьей мировой войне . Отмечается, что возможно нападение Китая на Тайвань и сценарий прямого военного столкновения между вооруженными силами США и России. Доминирование искусственного интеллекта (ИИ): Помимо потенциала глобальной войны, и Ванга, и Нострадамус якобы утверждали, что искусственный интеллект начнет свое мировое господство . Этот процесс, по их предсказаниям, может стать следствием быстрой интеграции ИИ в 2025 году. Быстрые темпы развития и внедрения искусственного интеллекта, по их словам, могут повлечь за собой переломный момент в 2026 году.

Работы и потеря рабочих мест

Эти пророчества восходят к современным разработкам. Уже в следующем году, как утверждается, люди могут начать массово терять работу из-за машин, а технологии, управляемые ИИ, будут доминировать в ключевых секторах экономики.

Этот сценарий подкрепляется заявлениями Илона Маска, основателя Tesla. Он планирует выпустить человекоподобных роботов Tesla Optimus в следующем году, ориентировочная цена которых составит от 20 000 до 30 000 долларов. Эти работы, по замыслу, будут универсальными помощниками, способными выполнять домашнюю работу, помогать уходу за детьми и даже быть компаньонами одиноким людям.

Впрочем, сбудутся ли эти жуткие предсказания, покажет только время. А пока мы можем только задуматься о будущем человечества.

Напомним, астролог Владимир Бадиян предсказал, когда может закончиться война в Украине. ориентировочно в конце 2026 года. Астролог отметил, что ранее он предполагал, что война может закончиться весной. Однако сейчас все очень затянулось.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.