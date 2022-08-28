Ожидаются кардинальные изменения: экстрасенс – о том, что будет происходить на фронте в сентябре

ВСУ постепенно начнут освобождать оккупированные регионы, однако это будет сложно.

Об этом сказала таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская.

По словам таролога, в сентябре оккупанты могут хаотически обстреливать Украину. "Прилеты" будут в тех регионах, где их интенсивность сейчас не столь мощна. Также Украине передадут новое оружие, которого здесь долго ждали.

Цыбульская прогнозирует, что ВСУ продолжат наносить удары по складам и базам оккупантов. В конце сентября ожидаются кардинальные изменения на фронте – украинские защитники могут начать освобождать захваченные россиянами территории.

"В конце сентября ожидаются особые победы и успехи ВСУ", – сказала экстрасенс.

Напомним, астролог Ирина Звягина прогнозирует, что возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться.

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