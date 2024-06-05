Парад планет летом 2024: что следует делать с точки зрения эзотерики

Этот планетарный парад будет состоять из шести планет.

В июне 2024 шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд, который называют "парадом планет".

С точки зрения эзотерики парад планет – это явление, когда несколько планет Солнечной системы выравниваются в один ряд. Эзотерики считают, что такое явление оказывает сильное влияние на энергетику Земли и каждого человека в отдельности. Они предполагают, что во время парада планет можно сделать следующее:

Медитации и духовные практики: считается, что энергетика во время парада планет усиливается, поэтому медитации могут быть более эффективными. Это время для глубокого внутреннего созерцания, очищения и самопознания. Построение намерений и желаний: в период парада планет рекомендуется четко формулировать свои желания и намерения. Это время считается благоприятным для того, чтобы заложить основу для будущих достижений. Очистка пространства и энергетики: рекомендуется провести очистку жилого пространства, использовать практики энергетической очистки, такие как курение шалфея или использование колокольчиков. Ритуалы и обряды: парад планет считается благоприятным временем для проведения различных ритуалов и обрядов, направленных на привлечение положительной энергии, благополучия и защиты. Журналирование и саморефлексия: запись своих мыслей, чувств и переживаний может помочь лучше понять себя и свою жизнь. Это также хорошее время для ведения дневника мечты и цели. Сбалансирование чакр: рекомендуется практиковать упражнения или медитации, направленные на гармонизацию и сбалансирование энергетических центров (чакр). Обращение к астрологии: консультации с астрологами могут предоставить дополнительное понимание влияния парада планет на вашу личную жизнь и дать рекомендации по лучшему использованию этого периода.

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Эти советы являются частью эзотерического видения и не имеют научных подтверждений, однако могут быть полезны тем, кто интересуется духовными практиками и желает воспользоваться потенциально усиленной энергетикой такого редкого астрономического явления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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