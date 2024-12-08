Пентагон предоставил Украине пакет на $988 миллионов с ракетами для HIMARS и беспилотниками

США продолжают помогать Украине.
Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 988 млн. долларов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное сообщение Пентагона.
Новый пакет, предоставляемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украине, предусматривает выделение боеприпасов для ракетных систем, БПЛА, техническое обслуживание и ремонт вооружений.
Он, в частности, включает:
- ракеты для HIMARS;
- беспилотники;
- оборудование, компоненты и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем и бронетехники.
Напомним, ранее сообщалось, что конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в 61 млрд долларов.
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