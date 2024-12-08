Пентагон предоставил Украине пакет на $988 миллионов с ракетами для HIMARS и беспилотниками

Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 988 млн. долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное сообщение Пентагона.

Новый пакет, предоставляемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украине, предусматривает выделение боеприпасов для ракетных систем, БПЛА, техническое обслуживание и ремонт вооружений.

Он, в частности, включает:

ракеты для HIMARS;

беспилотники;

оборудование, компоненты и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем и бронетехники.

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Напомним, ранее сообщалось, что конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в 61 млрд долларов.

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