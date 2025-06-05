Перед миром будет что-то страшное: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание о войне в Украине

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала тревожное предсказание о разговоре Папы Римского и Путина.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что во время разговора с Путиным Папа Римский сообщил, что знает о дьявольских планах Кремля.

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«Ватикан намекнул Кремлю, что он знает о дьявольских планах относительно слабых и незащищенных людей на территории Украины. То есть что-то такое задумали рашисты. И Ватикан сказал так: если вы это сделаете, у нас не будет выбора, чтобы с помощью какой-то женщины преимущество было на стороне Украины. Мы когда-то видели, что перед миром что-то будет страшное. И эти события вероятно идут бок о бок», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.