Переговоры между Украиной и Россией уже продолжаются: известная тарологиня шокировала всех прогнозом

Переговоры и прекращение огня, а также приглашение Украины в НАТО. Украинские астрологи и тарологи сделали громкие предсказания, которые могут реализоваться уже в этом году.

Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказали тарологи.

Переговоры и прекращение огня

Таролог Анна Атаманова поразила громкие сообщения. Она заявила, что переговоры между Украиной и Россией уже продолжаются, но результаты могут быть достигнуты только осенью 2025 года.

В свою очередь, астролог Альбина Пономаренко рассказала о вероятной угрозе радикализации военной ситуации в 2025 году. Однако отметила и о благоприятных периодах для заключения соглашений и создания союзов. А также поразила прогноз о поступлении военной помощи от западных партнеров. Особый акцент астролог сделала на самолетах.

Астролог Влад Росс сделал также неожиданный прогноз на конкретную дату, а именно 24 февраля 2025 года. Именно третья годовщина полномасштабного вторжения россиян в Украину может стать началом прекращения огня и завершения войны.

По приглашению в НАТО Влад Росс также сделал прогноз на 2025 год. Примечательно, что есть одно условие, которое может окончательно поставить точку в этом вопросе и Украина будет в НАТО. По словам Росса, Дональд Трамп пока не будет торопиться с этим предложением. Однако есть шанс, что Байден может помочь в этом вопросе и Украина получит гарантии вступления в НАТО, а, возможно, и само приглашение.

Атаманова считает, что приглашение в НАТО Украина в ближайшее время не получит.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует подготовить мирное соглашение между Украиной и Россией к Пасхе. Трамп обещал завершить войну через 24 часа, но не раскрыл деталей. Научный эксперт Роберт Кларк считает, что соглашение возможно в зависимости от уступок Путина и готовности Зеленского к компромиссам.

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